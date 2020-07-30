***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat132.572.244 55.093.508Satışların Maliyeti-124.542.181 -50.257.619TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.030.063 4.835.889BRÜT KAR (ZARAR)8.030.063 4.835.889Genel Yönetim Giderleri-983.881 -751.862Pazarlama Giderleri-209.578 -58.744Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.514.729 2.618.226Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.993.541 -4.127.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.357.792 2.515.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.357.792 2.515.530Finansman Gelirleri256 1.288.807Finansman Giderleri-807.931 -554.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.550.117 3.249.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.139.736 -748.533Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.955.983 -1.070.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri816.247 321.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.410.381 2.500.961DÖNEM KARI (ZARARI)8.410.381 2.500.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.410.381 2.500.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.816.575 -400.996Dönem Karı (Zararı)8.410.381 2.500.961Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 8.410.381 2.500.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.323.647 2.756.585Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 427.303 250.200Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33 -986.650 -1.163Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-986.650 -1.163Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 18.245 -266.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.245 -266.061Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 -1.966.297 3.095.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-256Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler100.199Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri725.107 3.745.706Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.791.347 -650.349Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -816.248 -321.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6,7 -20.273.586 -5.658.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.748.495 -18.032.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.748.495 -18.032.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 110.715 194.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)110.715 194.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 11.801.173 380.130Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -25.884.937 -8.549.818Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -6.867.464 16.055.935İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.552.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.420.287 16.055.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 258.436 -26.240Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 2.797.647 3.955.022İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)735.362 1.953.285İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.062.285 2.001.737Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 5.123.607 1.153.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -864.268 -788.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.946.850 -1.156.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.082.582 367.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.186.852 -400.996Vergi İadeleri (Ödemeleri)-629.723YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-488.656 -1.162.043Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 0 99.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.307Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-488.656 -1.261.350Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-458.613 -1.259.697Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.043 -1.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.367.311 1.798.208Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 17.733.172 2.208.508Kredilerden Nakit Girişleri17.733.172 2.208.508Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -3.265.918Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.265.918Ödenen Faiz-100.199 -413.027Alınan Faiz256 2.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.937.920 235.169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.937.920 235.169DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 5.451.853 505.963DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.513.933 741.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 3.513.933 5.451.853Ticari Alacaklar7 61.160.168 47.973.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.160.168 47.973.517Diğer Alacaklar9 79.421 190.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 79.421 190.136Stoklar10 10.343.297 22.144.470Peşin Ödenmiş Giderler6,12 43.251.926 16.766.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 115.847İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 43.251.926 16.651.099Diğer Dönen Varlıklar4.833.257 2.645.589ARA TOPLAM123.182.002 95.172.511Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34.500 34.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR123.216.502 95.207.011DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 1.760.725 4.955.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.760.725 4.955.107Maddi Duran Varlıklar5.123.072 5.087.361Kullanım Hakkı Varlıkları4.736.732 4.977.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.799 6.157Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.799 6.157Peşin Ödenmiş Giderler18.810 84.631İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.810 84.631Ertelenmiş Vergi Varlığı1.735.912 919.664TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.407.050 16.030.470TOPLAM VARLIKLAR136.623.552 111.237.481KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 6.718.287 2.991.210İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 6.718.287 2.991.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.651.866 1.414.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.651.866 1.414.614Ticari Borçlar7 50.602.561 56.831.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.552.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.049.738 56.831.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar956.656 698.220Diğer Borçlar6,9 10.033.610 7.235.963İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.072.194 3.336.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.961.416 3.899.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.000.473 6.790.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.000.473 6.790.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.955.983 2.585.706Kısa Vadeli Karşılıklar443.160 450.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.453 13.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar437.707 437.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.243.332 1.601ARA TOPLAM85.605.928 78.999.869TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.605.928 78.999.869UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 15.967.090 5.623.315İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 15.967.090 5.623.315Uzun Vadeli Karşılıklar100.670 74.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar100.670 74.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.067.760 5.698.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.673.688 84.697.998ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.949.864 26.539.483Ödenmiş Sermaye13.221.450 13.221.450Paylara İlişkin Primler (İskontolar)864.519 864.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.556 -73.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.556 -73.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.556 -73.556Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler923.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.603.199 5.779.947Net Dönem Karı veya Zararı8.410.381 6.747.123TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.949.864 26.539.483TOPLAM KAYNAKLAR136.623.552 111.237.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.221.450 864.519Transferler-53.112 4.539.830 -4.539.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.500.961 2.500.961 2.500.961Dönem Karı (Zararı)2.500.961 2.500.961 2.500.961Dönem Sonu Bakiyeler13.221.450 864.519Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.221.450 864.519 26.539.483 0 26.539.483Transferler-73.556 6.747.123 -6.747.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.410.381 8.410.381 8.410.381Dönem Karı (Zararı)8.410.381 8.410.381 8.410.381Dönem Sonu Bakiyeler13.221.450 864.519 34.949.864 0 34.949.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.410.381 2.500.961DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.410.381 2.500.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.410.381 2.500.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864322BIST