***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap DönemiDipnot 31 - 01.04.2022 - 30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 31Değişikliğin NedeniDipnot 31 de 01.04.2022 - 30.06.2022 dönemi satışların maliyeti kalemi sehven yanlış yazılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 2022 2. Dönem mali tabloların dipnotlarında 31 numaralı dipnotun 01.04.2022 - 30.06.2022 dönemine ait satışların maliyeti kalemi sehven mali tabloda yayınlanan rakamdan farklı olarak yazılmıştır. İlgili kalem mali tabloda yayınlandığı gibi 296.274.354 TL dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057417BIST