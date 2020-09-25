***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.09.2020Genel Kurul Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,5 - 2019 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde "EGKS" işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.mega-pol.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876828BIST