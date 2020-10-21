***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.09.2020Genel Kurul Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,5 - 2019 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 EKİM 2020 GÜNÜ YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIMEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21 EKİM 2020 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/10/2020 tarih ve 58360037 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FERDA YILMAZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/09/2020 tarih 10168 sayılı nüshasının 549,550 ve 551 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 26.442.900 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 26.442.900 adet hisseden 13.665.986,92 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 240.828 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 13.906.814,92 TL'lik sermayeye karşılık 13.906.814,92 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Açılış ve yoklama yapıldı,Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR'inOy Saymanı Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ınSeçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.GÜNDEM MADDE 2:Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 3:Şirketin 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, 2019 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 4:2019 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2019 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 5:Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2019 Bilanço Kar ve Zarar hesapları, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 6:Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 7:2019 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olanSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 6.747.123.-TL net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 11.648.509,11 TL net dönem karı mevcuttur.2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi olan karın dağıtılmayacağı, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 8:Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 15.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 9:Yönetim Kurulu Başkanı : Eda ÖZHAN,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Hakan ÖZHAN,Yönetim Kurulu Üyesi : Duran ÖZHAN,Yönetim Kurulu Üyesi : İrfan DEMİR,Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Naci DEMİR,Seçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl müddetle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapacaklardır.GÜNDEM MADDE 10:6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 11:Şirketin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin sermayesinin 13.221.450,25 TL den 26.442.900 TL ye çıkartılması ile alakalı 6. Madde oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.ALT GÜNDEM MADDE 11.1Şirket Yönetim Kuruluna Bedelsiz Sermaye Artırımı yapabilmesi için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 12:2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2020 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 13:Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 14:Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından 16:48 de son verildi.İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 21.10.2020 Avcılar/İSTANBULBakanlık TemsilcisiFerda YILMAZToplantı BaşkanıEda ÖZHANOy Toplama MemuruHakan ÖZHANTutanak YazmanıÖmer Naci DEMİRHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882931BIST