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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2021 17:42



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.08.2021
Genel Kurul Tarihi 28.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
2 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi
4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
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Riyal 2,3588 2,3706 % 0,65  
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Altın Ons 1.737 1.737 -13,18  
Altın Gr. 496 496 0,04  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,45 22,47 -0,17  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,00  
B. Petrol 78,31 78,31 -0,41  
Seans Raporu 18:05
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