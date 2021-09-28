***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.08.2021Genel Kurul Tarihi 28.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi2 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması3 - Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi4 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?