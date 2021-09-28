***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.08.2021Genel Kurul Tarihi 28.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi2 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması3 - Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi4 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 EYLÜL 2021 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIMEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 EYLÜL 2021 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret il Müdürlüğü'nün 27/09/2021 tarih ve 67608950 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/09/2021 tarih 10402 sayılı nüshasının 585 ve 586 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr ve http://www.megaorme.com internet sitelerinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 38.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 38.000.000 adet hisseden 7.944.455.904 TL'lik sermayeye karşılık fiziken toplam 7.944.455.904 TL'lik sermayeye karşılık 7.944.455.904 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eda ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Açılış ve yoklama yapıldı,Toplantı Başkanlığına : Eda ÖZHAN' ın,Tutanak Yazmanlığı :Ömer Naci DEMİR'inOy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ınSeçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edilerek divan oluşturuldu.Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.GÜNDEM MADDE 2:Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 04.08.2021 tarih ve 9323 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 66726389 sayılı izniyle onaylanmıştır. Buna istinaden konu hakkında bilgi vermek ve değişen maddeleri okumak üzere Ömer Naci DEMİR'e söz veriyorum dedi. Ömer Naci DEMİR değişen maddeler ile ilgili tadil metinin okudu ve genel kurula bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin kabulüne ve tutanağa eklenmesine oy birliği ile karar verildi. (EK1-Tadil Metni 4 Sayfa)GÜNDEM MADDE 3:Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi maddesine geçildi. Toplantı başkanı Eda ÖZHAN "Kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesini bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve ayrıca 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin kendilerine de ödenmesini öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan 21055104772 TC Kimlik numaralı Fehmi BULDUK ile toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden 31646127752 TC Kimlik numaralı Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve kendilerine 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 4:Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.Bakanlık TemsilcisiMustafa ÇALIŞKANToplantı BaşkanıEda ÖZHANOy Toplama MemuruHakan ÖZHANTutanak YazmanıÖmer Naci DEMİRGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965561BIST