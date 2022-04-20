***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 21:11
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi
15:392.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 33,28
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:3914,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:3916,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1012
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:39919,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,60
|Açılış
|: 919,77
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IHAAS
|19,25
|12.416.457
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.027.002
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.758.624
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.903.682
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,39
|12.213.402
|% 8,68
|
|HUNER
|3,20
|153.745.944
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MANAS
|26,18
|60.849.403
|% -4,38
|
|KAPLM
|50,00
|7.079.789
|% -4,12
|
|MEPET
|3,49
|6.458.730
|% -4,12
|
|THYAO
|39,82
|3.509.335.623
|% 2,47
|
|EKGYO
|3,13
|2.699.417.686
|% 7,56
|
|GARAN
|14,46
|2.566.321.604
|% 1,90
|
|KRDMD
|16,40
|1.744.666.451
|% 1,23
|
|ASELS
|28,18
|1.510.405.353
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,13
|2.699.417.686
|% 7,56
|
|ODAS
|2,57
|615.776.897
|% -1,53
|
|VAKBN
|4,66
|1.087.459.759
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,35
|1.167.780.209
|% 0,75
|
|TSKB
|2,03
|413.992.603
|% 1,50
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6933
|14,6971
|% 0,18
|
|Euro
|16,0200
|16,0331
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,0944
|19,1902
|% -0,11
|
|Frank
|15,4092
|15,5020
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9058
|3,9254
|% 0,15
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,75
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.080
|6.231
|1,77
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,86
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54CRFSA
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 441 adet işlem
-
15:53NTHOL
Yüzde 5.21 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 904, 083 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 1.54 ) 2, 865
-
15:52XU100
Endeks 2, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 34, 073.00 milyon TL de
-
15:52YEOTK
Yüzde 4.87 oranında artışla 63.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 187 adet işlem