***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil TasdikiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Firuzköy Mh. Mezarlık Üstü Cd. No:8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması11 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (birmilyar) TL'ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MAYIS 2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIMEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 18 MAYIS 2022 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/05/2022 tarih ve 74714306 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 'nın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/04/2022 tarih 10567 sayılı nüshasının 500,501,502 ve 503 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 49.441.217 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 49.441.217 adet hisseden 19.428.453 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 2039 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 19.430.492 TL'lik sermayeye karşılık 19.430.492 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Açılış ve yoklama yapıldıDivan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'inOy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ınSeçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.GÜNDEM MADDE 2:Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 3:Şirketin 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 42021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 5:2021 yılı finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 6:Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 7:2021 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olanSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 15.967.641 TL net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.343.552,10 TL net dönem karı mevcuttur.2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 8:Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına 40.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 6.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 9:20.01.2022 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ün görev sürelerinin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bitiş tarihine olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 10:6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş"nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 11:Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) çıkarılması için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun 28.03.2022 tarih ve 19265 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş olduğunun, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarih ve 00073588626 sayılı izniyle onaylanmış olduğunukarar verildi. (Ek1-Tadil Metni 2 Sayfa)GÜNDEM MADDE 12:2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda genel kurul bilgi verildi. 2022 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 13:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 14:Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 15:Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 18.05.2022 Avcılar/İSTANBULBakanlık TemsilcisiGüner KAKIToplantı BaşkanıEda ÖZHANOy Toplama MemuruHakan ÖZHANTutanak YazmanıÖmer Naci DEMİRHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2021 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2021 Olağan Genel Kurul sonucu 27.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 30.05.2022 tarih 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033397BIST