***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
11.11.2021 18:57
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Süreci
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 28 Eylül 2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısı için Ticaret Sicil Müdürlüğü' nce toplantı nisabının yetersiz olması gerekçesi ile tescil işlemi tamamlanamamıştır. Şirket yönetim kurulu tahsisli sermaye artırım sürecini de dikkate alarak yeni toplantı tarihi için karar alıp genel kurul sürecini başlatacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977199
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1119
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0189
En Düşük
9,8824
18:0511,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1040
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4729
En Düşük
11,3199
18:05599,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 6,36
|Açılış
|: 599,62
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
600,36
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9523
|10,0152
|% 1,13
|
|Euro
|11,4208
|11,4544
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,3840
|13,4511
|% 1,41
|
|Frank
|10,8176
|10,8827
|% 1,07
|
|Riyal
|2,6589
|2,6722
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|3,91
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,13
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-1,15
|