***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul SüreciYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 28 Eylül 2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısı için Ticaret Sicil Müdürlüğü' nce toplantı nisabının yetersiz olması gerekçesi ile tescil işlemi tamamlanamamıştır. Şirket yönetim kurulu tahsisli sermaye artırım sürecini de dikkate alarak yeni toplantı tarihi için karar alıp genel kurul sürecini başlatacaktır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977199BIST