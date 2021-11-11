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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

11.11.2021 18:57
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Süreci
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 28 Eylül 2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısı için Ticaret Sicil Müdürlüğü' nce toplantı nisabının yetersiz olması gerekçesi ile tescil işlemi tamamlanamamıştır. Şirket yönetim kurulu tahsisli sermaye artırım sürecini de dikkate alarak yeni toplantı tarihi için karar alıp genel kurul sürecini başlatacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977199


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