***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdare BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2021 3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2021Açıklamalar2021 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Avcılar Vergi Dairesine verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978399BIST