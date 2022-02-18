***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2022 10:46
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdare Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Avcılar Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Mega Örme Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Avcılar Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002702
BIST
11:492.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,14
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.016
11:4913,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0471
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6350
En Düşük
13,5136
11:4915,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0445
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
11:49829,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 829,21
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|7.032.730
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|14.515.246
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.113.224
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,78
|31.076.908
|% -9,45
|
|THYAO
|29,48
|1.372.168.518
|% 2,57
|
|KRDMD
|11,72
|355.387.418
|% 1,82
|
|EREGL
|28,24
|295.362.639
|% 0,71
|
|TUPRS
|193,70
|245.789.837
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,03
|197.899.687
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,03
|197.899.687
|% 1,00
|
|THYAO
|29,48
|1.372.168.518
|% 2,57
|
|KRDMD
|11,72
|355.387.418
|% 1,82
|
|USAK
|1,66
|43.258.290
|% 7,10
|
|KARSN
|3,64
|96.124.279
|% 1,96
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6192
|13,6258
|% 0,32
|
|Euro
|15,4888
|15,4992
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5154
|18,6082
|% 0,41
|
|Frank
|14,7242
|14,8129
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6184
|3,6365
|% 0,28
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,56
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|0,07
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,64
|
Seans Raporu
11:47
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12:02
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UZERB, MERIT, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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