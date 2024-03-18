***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteAvcılar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniAvcılar Vergi Dairesine Sunulan Dilekçe EkiMali Tablonun Verilme Tarihi18/03/2024AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş solo gelir tablosu dilekçe eki ile Avcılar Vergi Dairesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260009BIST