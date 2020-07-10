***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859132BIST