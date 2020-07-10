***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.07.2020 20:39
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859132
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9050
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7900
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7,7799
En Düşük
7,7277
18:05397,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 397,32
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6463
|8,6897
|% 0,24
|
|Frank
|7,2649
|7,3086
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,99
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|2,00
|
|Tam
|2.660
|2.675
|2,10
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|1,00
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,87
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