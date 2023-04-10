***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.04.2023 12:46
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2022 tarihinde 125.000.000 TL mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul'un 06.04.2023 tarih 22/456 sayılı toplantısında onaylanarak 06.04.2023 tarih 2023/23 SPK Bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı izahname 07.04.2023 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134896
BIST
15:395.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,66
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3919,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
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19,2879
En Düşük
19,2200
15:3920,9396
En Yüksek
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 21,3300
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|Önceki Kapanış
|: 21,4450
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20,9130
15:391.240,37
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|: -0,15%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.462.733
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.612.848
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|102.677.307
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.247.084
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,20
|74.768.013
|% -5,07
|
|COSMO
|83,80
|5.982.869
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|3.961.389.577
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|EREGL
|35,46
|1.730.281.511
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,90
|1.464.834.732
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.218.000
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,93
|426.153.209
|% 4,21
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2715
|19,2781
|% 0,21
|
|Euro
|20,9112
|20,9396
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,7860
|23,9053
|% -0,11
|
|Frank
|21,1377
|21,2650
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1230
|5,1487
|% 0,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-11,15
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.537
|8.599
|36,00
|
|Yarım
|4.169
|4.208
|18,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.104
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,39
|