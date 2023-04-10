***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.11.2022 tarihinde 125.000.000 TL mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul'un 06.04.2023 tarih 22/456 sayılı toplantısında onaylanarak 06.04.2023 tarih 2023/23 SPK Bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı izahname 07.04.2023 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134896BIST