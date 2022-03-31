***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.03.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun, Kayıtlı Sermaye Tavanının 99.000.000-TL den 1.000.000.000-TL artırılması için 17.03.2022 tarihinde almış olduğu 2022/04 nolu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul tarafından 28.03.2022 tarihinde onaylanmış ilgili yazı 31.03.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014819BIST