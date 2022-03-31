***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 22:26
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun, Kayıtlı Sermaye Tavanının 99.000.000-TL den 1.000.000.000-TL artırılması için 17.03.2022 tarihinde almış olduğu 2022/04 nolu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul tarafından 28.03.2022 tarihinde onaylanmış ilgili yazı 31.03.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014819
BIST
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|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
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|ULUSE
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|5.704.404
|% 10,00
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|PENTA
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|47.442.112
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|% 2,34
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|SISE
|15,21
|1.407.215.416
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|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
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|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
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|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
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|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
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|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
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|KRDMD
|15,30
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|14,6711
|14,6774
|% 0,17
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|Euro
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|16,2611
|% -0,57
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|Sterlin
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|19,3108
|% 0,07
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|Frank
|15,8192
|15,9145
|% 0,03
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|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,07
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.938
|1.939
|5,52
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|Altın Gr.
|915
|915
|4,42
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|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
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|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
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|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
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|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,01
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