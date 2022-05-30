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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2022 18:12
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Ticaret Sicil Tasdiki
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 27.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun, Kayıtlı Sermaye Tavanının 99.000.000-TL den 1.000.000.000-TL artırılması için 17.03.2022 tarihinde almış olduğu 2022/04 nolu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul tarafından 28.03.2022 tarihinde onaylanmış ilgili yazı 31.03.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kayıtlı sermaye tavanıızın 1.000.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin tadil metni 18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.
Genel Kurul sonucumuz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 30.05.2022 tarih 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033404


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