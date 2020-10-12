***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.10.2020 18:07
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arazisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adıyaman Besni Organiza Sanayi Bölgesinde 134.645 m² Arsa üzerine 27.000 m² Fabrika Binası
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
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Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
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Toplam Alım Bedeli
8.200.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
31%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
161%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,8%
Alım Koşulları
%67 Yatırım Kredisi %33 Özkaynak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.10.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kapasite Artışı
Karşı Taraf
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İhale Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar
07/09/2020 Tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız 45.149.280 TL lik yatırım teşvik belgesi kapsamında Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesinde 134.645 m² arazi üzerinde 27.000 m² fabrika binası alımı gerçekleşmiş olup taşınmaz firma aktifimize alınmıştır. Tadilat ve yenileme sürecinden sonra makina kurulumları başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880845
BIST