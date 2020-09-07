***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2020 08:42
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 04-09-2020 tarih ve BİAŞ-2-3647 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873414
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4700
|
7,4571
En Düşük
7,4198
18:058,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8314
En Düşük
8,7626
18:05462,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 462,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4526
|7,4565
|% 0,31
|
|Euro
|8,8158
|8,8245
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8148
|9,8640
|% -0,28
|
|Frank
|8,1159
|8,1648
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9803
|1,9903
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,49
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|4,62
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,24
|
|Çeyrek
|743
|759
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,54
|