***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kumaş üretim tesislerinde Ar-ge bölümümüzün çalışması sonucunda maske üretiminde kullanılmak üzere %100 organik pamuk elyafından antibakteriyel özelliği olan ve yıkanabilir kumaş çalışmalarımız sonuçlanmış olup gerekli izinler alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843170BIST