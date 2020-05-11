***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 23:03
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamızın ar-ge çalışmalarını bitirdiği antibakteriyel yıkanabilir kumaş için, ilk aşama Ukrayna menşeili daha önceden de ihracat yaptığımız firmadan talep gelmiş olup ilk satış anlaşmamız yapılmıştır. Konu antibakteriyel yıkanabilir kumaş için yurtiçi ve yurtdışı firmalardan talep oluşmaya başlamıştır. Görüşmelerimiz devam etmekte olup konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Kamoyuna duyurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844279
BIST
18:0597.792
En Yüksek
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|: 98.420
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|Önceki Kapanış
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391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7034
|8,7470
|% -0,69
|
|Frank
|7,2479
|7,2916
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8786
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,91
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-31,00
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,80
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,50
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|-0,88
|