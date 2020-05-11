***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın ar-ge çalışmalarını bitirdiği antibakteriyel yıkanabilir kumaş için, ilk aşama Ukrayna menşeili daha önceden de ihracat yaptığımız firmadan talep gelmiş olup ilk satış anlaşmamız yapılmıştır. Konu antibakteriyel yıkanabilir kumaş için yurtiçi ve yurtdışı firmalardan talep oluşmaya başlamıştır. Görüşmelerimiz devam etmekte olup konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.Kamoyuna duyurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844279BIST