***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArge çalışmalarını tamamlayıp lansmanına başladığımız %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı 1.750.000 TL yurtdışı 5.000.000 TL yurtiçi iki ayrı firma olmak üzere toplamda 6.750.000 TL lik satış anlaşması gerçekleşmiştir.Sözkonusu ürün hakkında yurtiçi ve yurtdışı lansman çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844972BIST