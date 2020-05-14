***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 14:51
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arge çalışmalarını tamamlayıp lansmanına başladığımız %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı 1.750.000 TL yurtdışı 5.000.000 TL yurtiçi iki ayrı firma olmak üzere toplamda 6.750.000 TL lik satış anlaşması gerçekleşmiştir.
Sözkonusu ürün hakkında yurtiçi ve yurtdışı lansman çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844972
BIST
14:5099.007
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.152,45
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
14:506,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:507,5214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:50384,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 384,57
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.912.404
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|26.561.445
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|126.232.669
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|129.059.053
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.820.805
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.200.631.868
|% 0,98
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|GARAN
|7,73
|485.885.008
|% -2,15
|
|SASA
|9,22
|358.004.517
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,42
|271.181.462
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,62
|84.511.348
|% 3,33
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|KRDMD
|2,42
|271.181.462
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,06
|114.364.673
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,15
|107.858.322
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4660
|8,5085
|% -0,52
|
|Frank
|7,1209
|7,1638
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.517
|-1,80
|
|Tam
|2.546
|2.582
|-1,80
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,87
|
Seans Raporu
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