***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 18:23
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arge çalışmalarını tamamlayıp üretimine başladığımız %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı ilk faz olan 14/05/2020 tarihinide kamuoyuna açıklamış olduğumuz 5.000.000 TL tutarlı yurtiçi sipariş tamamlanmışdır. Aynı ürün için 2. faz olarak toplamda yurtiçi 8.000.000 TL lik siparişin üretimine başlanmıştır. Üretim kapasitemizi maksimum düzeyde kullanarak 2. faz sipariş de en kısa sürede teslim edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848857
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5881
En Düşük
7,4561
18:05368,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -3,79
|Açılış
|: 368,34
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4628
|8,5052
|% 0,97
|
|Frank
|6,9843
|7,0264
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7902
|1,7992
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-29,32
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-28,70
|
|Tam
|2.466
|2.498
|-21,80
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-14,40
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,25
|39,25
|-0,32
|