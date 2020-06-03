***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArge çalışmalarını tamamlayıp üretimine başladığımız %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı ilk faz olan 14/05/2020 tarihinide kamuoyuna açıklamış olduğumuz 5.000.000 TL tutarlı yurtiçi sipariş tamamlanmışdır. Aynı ürün için 2. faz olarak toplamda yurtiçi 8.000.000 TL lik siparişin üretimine başlanmıştır. Üretim kapasitemizi maksimum düzeyde kullanarak 2. faz sipariş de en kısa sürede teslim edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848857BIST