***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 18:11
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz son yıllarda yatırım ve büyümeye çok önem vermiştir. Bu önemin bir göstergesi olarak 2018 yılında tekstil sektöründe de yatırım yaparak İstanbul / Avcılar'da Örme Kumaş üretimi üzerine bir tesis kurmuştur.
Şirketimizin yatırımları ve büyümesinde katettiği başarı ivmesini sürdürerek orta ve uzun vadede şirketi gerek piyasa payı gerekse üretim hacmi olarak üst seviyelere taşımak, Covid-19 Pandemi sürecinde artan maske talebine orantılı olarak maske kumaşı ihtiyacını karşılamak, üretmiş olduğu tekstil mamulünün son dönüştürme işlemleri kapsamında apreleme ve boyama işlemlerinin de kendi bünyesinde yapılmasını sağlayarak kâr marjlarını olumlu yönde etkilemek ve pazardan bu yönde de pay almak için Adıyaman / Besni Organize Sanayi Bölgesinde 6. Bölge Teşvik şartlarından yararlanılabilen 134.645 m² arazi üzerine 24.380 m² kapalı alanı bulunan fabrika yatırımını yapmak için gerekli görüşmelerin ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Eda ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Duran ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İrfan DEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873383
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|KSTUR
|85,80
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|MMCAS
|2,75
|235.059
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|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
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|TKURU
|227,80
|1.679.114
|% 10,00
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|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
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|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
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|VAKKO
|5,43
|153.977.895
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|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
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|BMELK
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|1.385.693
|% -6,75
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|SISE
|6,26
|2.361.475.426
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|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
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|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
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|ASELS
|16,88
|799.735.490
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|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
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|SISE
|6,26
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|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
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|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
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|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
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|EKGYO
|1,74
|307.386.887
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|7,4416
|7,4439
|% 0,15
|
|Euro
|8,8088
|8,8227
|% 0,11
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|Sterlin
|9,8277
|9,8770
|% -0,10
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|Frank
|8,1145
|8,1634
|% -0,28
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|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-4,06
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|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
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|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
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|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
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|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
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|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
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|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,01
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|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-1,49
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