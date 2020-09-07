***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın önceki günlerde kamuoyu ile paylaşmış olduğu yeni yatırım haberlerine istinaden T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Onaylanan toplam yatırım tutarı 45.149.280 TL olup, belge kapsamında 7 yıl Sigorta Prim İşveren Desteği, %80 Vergi İndirimi, yatırım kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası, ayrıca yapılacak yatırımda kullanılacak olan yatırım kredisi için faiz desteğinden yararlanılacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873565BIST