***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 13:53
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamızın önceki günlerde kamuoyu ile paylaşmış olduğu yeni yatırım haberlerine istinaden T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Onaylanan toplam yatırım tutarı 45.149.280 TL olup, belge kapsamında 7 yıl Sigorta Prim İşveren Desteği, %80 Vergi İndirimi, yatırım kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası, ayrıca yapılacak yatırımda kullanılacak olan yatırım kredisi için faiz desteğinden yararlanılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873565
BIST
15:091.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:097,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:098,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:09462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.114.431
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|668.520.724
|% 9,89
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|262.103.279
|% 5,39
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4596
|% 0,35
|
|Euro
|8,8151
|8,8236
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7903
|9,8394
|% -0,53
|
|Frank
|8,1315
|8,1805
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|