***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştırŞirketimiz faaliyetlerini ve satış kanallarını genişletmek adına İstanbul kumaş pazarının içinde 5 katlı 700 m² Telsiz Mh. Dursun Kılıç Cd. Pini Tex Apt. N40/1 Zeytinburnu / İstanbul adresinde tekstil ürünleri satışı için şube (satış mağazası) işyeri açılışına ve açılış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.YÖNETİM KURULU BAŞKANIEda ÖZHANYÖNETİM KURULU ÜYESİDuran ÖZHANYÖNETİM KURULU ÜYESİİrfan DEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874224BIST