***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 17:17
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Şirketimiz faaliyetlerini ve satış kanallarını genişletmek adına İstanbul kumaş pazarının içinde 5 katlı 700 m² Telsiz Mh. Dursun Kılıç Cd. Pini Tex Apt. N40/1 Zeytinburnu / İstanbul adresinde tekstil ürünleri satışı için şube (satış mağazası) işyeri açılışına ve açılış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Eda ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Duran ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İrfan DEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874224
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,46
|Açılış
|: 468,29
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4847
|7,4883
|% 0,08
|
|Euro
|8,8417
|8,8523
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7073
|9,7560
|% 0,22
|
|Frank
|8,1697
|8,2190
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9891
|1,9990
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|12,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında