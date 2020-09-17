***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 18:10
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Sayın Eda Özhan Başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirket yönetimi olarak firmamızın ve ülkemizin geleceğinin sanayiden, bilimden ve teknolojiden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ve girişimci ruh ile enerjimizi ar-ge yapmaya yönelterek şirket faaliyetlerini genişletmek, yatırımlarını her alanda artırarak kâr maksimizasyonunu sağlamak ve bunun yanında istihdam ve ülke ekonomisine değer katmak adına çalışmalara devam etmekteyiz.
Yapılan çalışmalar kapsamında şirketimizin, biokütle enerji santrali, biyolojik ürün işleme ve hibrid otomotiv konularına ar-ge projeleri olan ve tamamen kendisi tarafından projelendirilerek tasarlanan solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketine ortaklığın tesisi için gerekli görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Eda ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Duran ÖZHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İrfan DEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875493
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9565
En Düşük
8,8040
18:05471,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,03
|Açılış
|: 471,99
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5428
|7,5437
|% 0,53
|
|Euro
|8,9350
|8,9565
|% 1,00
|
|Sterlin
|9,7446
|9,7935
|% 0,39
|
|Frank
|8,2680
|8,3178
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0067
|2,0168
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,69
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem