***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Sayın Eda Özhan Başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirket yönetimi olarak firmamızın ve ülkemizin geleceğinin sanayiden, bilimden ve teknolojiden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ve girişimci ruh ile enerjimizi ar-ge yapmaya yönelterek şirket faaliyetlerini genişletmek, yatırımlarını her alanda artırarak kâr maksimizasyonunu sağlamak ve bunun yanında istihdam ve ülke ekonomisine değer katmak adına çalışmalara devam etmekteyiz.Yapılan çalışmalar kapsamında şirketimizin, biokütle enerji santrali, biyolojik ürün işleme ve hibrid otomotiv konularına ar-ge projeleri olan ve tamamen kendisi tarafından projelendirilerek tasarlanan solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketine ortaklığın tesisi için gerekli görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.YÖNETİM KURULU BAŞKANIEda ÖZHANYÖNETİM KURULU ÜYESİDuran ÖZHANYÖNETİM KURULU ÜYESİİrfan DEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875493BIST