***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGörüşmeleri devam etmekte olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. firması ile ortaklığın tesisi yapılacak olan %100 oranında sermaye artırımına rüçhan hakları kısıtlanarak sadece firmamızın katılımı ile olacaktır. Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şu an mevcut sermayesi 1.000.000 TL dir ve tamamı nakden ödenmiştir. Firmamız Mega Polietilen sermaye artırımına öz kaynaklarından karşılayacağı 1.000.000 TL ile katılmayı planlamakta ve işlem sonunda Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin %50 oranında ortağı olması planlanmaktadır. Üretim faaliyetleri mevcut olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin sermaye artırımından elde edeceği fonu üretiminde kullanması planlanmaktadır. Şirketin satışları henüz başlangıç aşamasında olup ileri vadede gerçekleşecek olan satışları makro ekonomi ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecektir. Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875624BIST