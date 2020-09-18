***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 13:35
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Görüşmeleri devam etmekte olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. firması ile ortaklığın tesisi yapılacak olan %100 oranında sermaye artırımına rüçhan hakları kısıtlanarak sadece firmamızın katılımı ile olacaktır. Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şu an mevcut sermayesi 1.000.000 TL dir ve tamamı nakden ödenmiştir. Firmamız Mega Polietilen sermaye artırımına öz kaynaklarından karşılayacağı 1.000.000 TL ile katılmayı planlamakta ve işlem sonunda Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin %50 oranında ortağı olması planlanmaktadır. Üretim faaliyetleri mevcut olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin sermaye artırımından elde edeceği fonu üretiminde kullanması planlanmaktadır. Şirketin satışları henüz başlangıç aşamasında olup ileri vadede gerçekleşecek olan satışları makro ekonomi ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecektir. Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875624
BIST
16:231.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:237,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:238,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:23474,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.449.875
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.680.414
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.772.997
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5718
|7,5751
|% 0,38
|
|Euro
|8,9655
|8,9710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7842
|9,8332
|% 0,25
|
|Frank
|8,2885
|8,3384
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0121
|2,0222
|% 0,32
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO
-
16:35
DENGE, DMSAS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
DAGHL, GOLTS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında