***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020 - 18.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGörüşmeleri devam etmekte olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. ile alakalı bilgiler şu şekildedir· Şirket 2018 yılı Mart ayında kurulmuştur. · Faaliyet konusu, "her türlü tıbbi malzeme, hastanede ameliyathanede ve yoğun bakımda olmak üzere tıbbı solunum cihazı, yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakım ventilatör cihazı, hasta başı monitörü, transport ventilatörü ve her türlü solunum cihazı imalatı, kurulumu, alım satımı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ana sözleşmesinde yazan diğer hususlar ile iştigal etmek" dir. · Mevcut Sermayesi 1.000.000 TL'dir. · Mevcut ortaklık yapısı %84 Hasan Karaozan, %16 Natalia Karaozan şeklindedir. · Şirket ar-ge faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Solunum cihazı ar-ge faaliyetine 2020 yılı Mart ayında başlamış olup 2020 yılı Mayıs ayında üretime başlamıştır. · Şirketin mevcut üretim kapasitesi (solunum cihazı) aylık bazda 300 adettir. · Şirket mevcut kapasitesinin tamamını kullanmaktadır. · Şirketin aldığı ilk solunum cihazı siparişi 2020 Mayıs ayındadır ve 450.000 USD tutarındadır. (Yapılan bu satış kapsamında teslimat henüz yapılmamış, ancak tahsilatın bir bölümü önden alınmıştır. Kalan ödeme teslimatın yapılması sonrası tamamlanacaktır.)Görüşmelerde ortaklık ilişkisinin kurulması konusunda anlaşmaya varılması durumunda Kırmızı Bayrak Tek. Dış Tic. A.Ş. Şirketimize tahsisli olarak gerçekleştireceği sermaye artırımıyla sermayesini 1.000.000 TL dan 2.000.000 TL na çıkartacak ve karşılığında Şirketimiz Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ye sağlamış olduğu 1.000.000 TL sermaye ile %50 oranında ortak olacaktır.Önemle belirmek isteriz ki, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve bunun sonucunda ortaklık ilişkisinin kurulmasına karar verilmesi halinde, bu ortaklığın şirketimize olumlu katkı sağlayıp sağlamaması Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ‘nin faaliyetlerinin karlılığına, ürünlerine gelecek sipariş taleplerine, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün riskine ve piyasa koşullarına ve ayrıca genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecektir.Dolayısıyla, ortaklık ilişkisinin kurulmasına karar verilmesi durumunda, bu yatırımımızın şirketimiz açısından mutlaka karlılıkla sonuçlanacağı anlamı oluşmamalıdır. Ortaklarımızdan ve potansiyel yatırımcılarımızdan yatırım kararlarında bu hususları da göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz.Sürece dair yeni gelişmeler olduğunda kamuoyunu ayrıca bilgilendireceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875684BIST