***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 22:48
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Şirketimizin küresel pazarda daha etkin bir oyuncu olmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda operasyonel kabiliyetini artırmak ve dış ticaret işlemlerinde uzmanlaşmaya gitmek için şirketimizin bağlı ortaklığı olacak 500.000 TL sermayeye sahip Mega İthalat İhracat A.Ş. ünvanlı bir dış ticaret şirketi kurulmasına kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında Mega Polietilen Köpük San. Ve Tic. A.Ş.' nin katılmasına ve kurulum aşamasında gerekli işlemlerin yapılması için Ömer Naci DEMİR' in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885990
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4162
En Düşük
8,3923
18:059,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,8670
En Düşük
9,8325
18:05515,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,79
|Açılış
|: 515,23
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3961
|8,4006
|% -0,13
|
|Euro
|9,8414
|9,8593
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,9072
|10,9619
|% 0,35
|
|Frank
|9,1652
|9,2204
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|2,94
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de