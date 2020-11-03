***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştırŞirketimizin küresel pazarda daha etkin bir oyuncu olmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda operasyonel kabiliyetini artırmak ve dış ticaret işlemlerinde uzmanlaşmaya gitmek için şirketimizin bağlı ortaklığı olacak 500.000 TL sermayeye sahip Mega İthalat İhracat A.Ş. ünvanlı bir dış ticaret şirketi kurulmasına kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında Mega Polietilen Köpük San. Ve Tic. A.Ş.' nin katılmasına ve kurulum aşamasında gerekli işlemlerin yapılması için Ömer Naci DEMİR' in görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885990BIST