***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 13:13
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamızın %50 oranında iştiraki olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. üretimini yapmakta olduğu solunum cihazları ile alakalı Polonya menşeili bir firma ile 20 adet cihaz için sözleşme imzalamış ve ön ödemesini almıştır. Cihazlar sevkiyata hazır halde olup karşı firmanın istediği tarih doğrultusunda teslim edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886327
BIST
14:321.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,53
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.183
En Düşük
1.170
14:328,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0439
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
14:3210,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1286
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0084
En Düşük
9,8472
14:32521,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,86
|Açılış
|: 521,51
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler14:30
|BLCYT
|6,60
|8.803.772
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|68.109.316
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.338.206
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.299.362.547
|% 0,72
|
|SISE
|6,64
|906.890.728
|% 2,63
|
|PETKM
|4,33
|590.983.288
|% 1,64
|
|EGEEN
|1.182,50
|556.853.732
|% -3,31
|
|TSKB
|2,04
|512.866.972
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,79
|462.170.124
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,82
|442.450.494
|% 7,06
|
|TSKB
|2,04
|512.866.972
|% -1,45
|
|GARAN
|6,98
|1.299.362.547
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,54
|376.672.244
|% 2,83
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4595
|8,4610
|% 0,47
|
|Euro
|10,0006
|10,0052
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,0157
|11,0710
|% 1,04
|
|Frank
|9,2809
|9,3369
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 0,39
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,73
|
|Altın Gr.
|520
|520
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.434
|3.521
|13,45
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,51
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,17
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|-0,10
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 42 artarak (% 0.81 ) 1, 291
-
14:42XU100
Endeks 1, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 13, 876.00 milyon TL de
-
14:42BRSAN
Yüzde 4.63 oranında artışla 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 073 adet işlem
-
14:41GENTS
Yüzde 5.20 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 966, 453 adet işlem
-
14:40SNPAM
Yüzde 7.13 oranında artışla 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 758 adet işlem