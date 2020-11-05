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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.11.2020 13:13
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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Firmamızın %50 oranında iştiraki olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. üretimini yapmakta olduğu solunum cihazları ile alakalı Polonya menşeili bir firma ile 20 adet cihaz için sözleşme imzalamış ve ön ödemesini almıştır. Cihazlar sevkiyata hazır halde olup karşı firmanın istediği tarih doğrultusunda teslim edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886327


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Tam 3.434 3.521 13,45  
Yarım 1.660 1.703 6,51  
Çeyrek 833 852 3,25  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 0,61  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,17  
B. Petrol 41,12 41,12 -0,10  
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