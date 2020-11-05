***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın %50 oranında iştiraki olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. üretimini yapmakta olduğu solunum cihazları ile alakalı Polonya menşeili bir firma ile 20 adet cihaz için sözleşme imzalamış ve ön ödemesini almıştır. Cihazlar sevkiyata hazır halde olup karşı firmanın istediği tarih doğrultusunda teslim edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886327BIST