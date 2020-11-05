***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2020 (Bugün) tarihinde iştirakimiz Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. ‘nin imzalamış olduğu sözleşme ile alakalı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan sözleşmeye ait firma ve tutar bilgilerinin paylaşılması gerekliliği doğrultusunda güncelleme yapılması hasıl olmuştur.Karşı firma Polonya merkezli Satyna Sp.Zo.O olup sözleşme tutarı 256.400 Eur dur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886453BIST