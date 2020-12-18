***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin aktifinde kayıtlı olan PINARBAŞIOSB MAH.ARİFAĞAOĞLU BLV.55 BESNİ/ADIYAMAN adresindeki işyerimizde örme kumaş ve tekstil imalatı konusunda faaliyetine 18.12.2020 tarihinde başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893860BIST