***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 16:47
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı olan PINARBAŞIOSB MAH.ARİFAĞAOĞLU BLV.55 BESNİ/ADIYAMAN adresindeki işyerimizde örme kumaş ve tekstil imalatı konusunda faaliyetine 18.12.2020 tarihinde başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893860
BIST
17:381.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:387,6536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0491
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:389,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0857
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3604
17:38463,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,30
|Açılış
|: 463,03
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AKCNS
|16,85
|104.707.470
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.680.382
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.112.429
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.329.280
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.231.389
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.944.484
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.348.003
|% -9,98
|
|THYAO
|13,00
|2.167.354.494
|% -0,08
|
|PGSUS
|73,65
|1.400.123.571
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|TCELL
|16,20
|1.133.724.828
|% 2,47
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,43
|704.135.081
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|719.229.223
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|818.127.903
|% 1,89
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6507
|7,6538
|% -0,63
|
|Euro
|9,3587
|9,3679
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,3071
|10,3588
|% -1,02
|
|Frank
|8,6096
|8,6614
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0329
|2,0431
|% -0,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|
Seans Raporu
17:38
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, PGSUS
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN
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17:48
FRIGO, CIMSA, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında