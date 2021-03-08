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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2021 19:30



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eda Özhan'ın sahip olduğu Şirketimiz B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 5.749.400 TL nominal değerli olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında onaylanmıştır.
Söz konusu onay çerçevesinde 12-25.02.2021 tarihleri arasında Sn. Eda Özhan tarafından gerçekleştirilen 5.736.047 TL nominal değerli payların satışı sonucunda elde edilen 54.198.312 TL tutarındaki net hasılat daha önce Kurul'a sunulan pay satış bilgi formunda ve kamuoyuna 13.11.2020, 18.01.2021 ve 05.02.2021 tarihli açıklamalarında da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği taahhüt çerçevesinde Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketimiz hesaplarına aktarılan sermaye avansı devam eden yatırımlarımız ve işletme sermayesi ihtiyaçlarımız ile ilgili olarak kullanılmaya başlanılmıştır.
Sn. Eda Özhan'ın verdiği taahhüt çerçevesinde, Şirketimiz hesaplarına aktarılan tutara karşılık gelecek ve gerçekleştirilen pay satışlarının ortalama satış fiyatından az olmayacak şekilde belirlenecek birim pay satış fiyatı üzerinden tahsisli sermaye artışının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru ilerleyen zamanlarda yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916288


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