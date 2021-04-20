***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021 - 05.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın %100 oranında ortağı olduğu Mega Örme Dış Tic. A.Ş. firmasının tescili ile birlikte, 2021 1. Çeyrek dahil olmak üzere Finansal Tabloları Konsolide edilerek ve konsolide tabloların yayın tarihleri dikkate alınarak paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929686BIST