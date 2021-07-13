***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tüzel kişiliği, üst yönetimi ve ortakları iş ve işlemlerinde her daim dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği kendisine şiar edinmiş, bu doğrultuda kanun ve nizamdan gerek özel yaşamlarında gerekse ticari hayatlarında asla ayrılmamışlardır.Bu disiplin üzerine çalışan şirket yönetimimiz az zamanda çok yol kat ederek şirketimizi ticari hayatında iyi mevkilere getirmiş ve gidecek çok yolumuzun olduğunu da bizlere göstermiştir.Ticari faaliyetlerimize ve şirketimizin geleceğine konsantre olduğumuz bu dönemde sosyal medya üzerinden veya çeşitli internet sitelerinden çıkan yanıltıcı ve itibarımıza yönelik yıpratıcı haberleri bizler de üzülerek takip etmekteyiz.Bu tip haberlerin bizim gibi büyüme trendinde olan bir firma hakkında karanlık eller tarafından çıkarılarak firmamızın veya yöneticilerimizin itibarını zedeleyerek kendi kirli emellerini devreye sokmak isteyenlerin olacağını zaten bizler de sizler gibi tahmin etmekteydik. Odak noktamızın şirketi olduğundan daha iyi yerlere getirmek olması hasebiyle şimdiye kadar bu tip haberlere cevap vermeye tevessül etmediğimizin bilinmesini isteriz.Lakin bugün Borsa Gündem adlı internet sitesinde doğrudan firmamıza ve üst yönetimine gerçekle hiçbir alakası olmayan asılsız ithamlarla saldırıldığını görmek bizleri derinden yaralamasının yanı sıra hedeflerimize ulaşmak için dur duraksız çalıştığımız bu günlerde artık bir cevabın yeri olduğu kanısını da bizlere kazandırdı.Bu sebepledir ki, adı geçen internet sitesi hakkında asılsız ve itibarımıza doğrudan haksız saldırı niteliği taşıyan sözde haberi hakkında, kanuni yollara başvurduğumuzu, şirketimiz ve paydaşlarımızın istikbalini sonuna kadar korumaya devam edeceğimizi siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.Şirket avukatlarımız marifeti ile https://www.borsagundem.com/haber/megap-hisselerinde-satis-operasyonu-basladi/1585614 linkinde MEGAP aleyhinde yazılan haberin Türk Ceza Kanunu ve , 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında suç teşkil eden içeriklere, ticari itibarın zedelenmesi ve kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması talebi ile yasal yollara müracaat edilerek şikayette ve kaldırılma talebinde bulunulmuş, yine ilgili sitenin internet sağlayıcısına da bu konuda ihtar gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950906BIST