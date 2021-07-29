***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Eda Özhan'ın firmamıza iletmiş olduğu mesajıdır,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2021 tarihli yazısı ile izni alınarak yapılan 5.700.000 TL nominal değerli hisse satışının son etabı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Hisse satışından elde edilen fonun, Şirketin yatırım faaliyetleri ve işletme sermayesi harcamalarında kullanılmak üzere firma hesaplarına transferi gerçekleştirilmektedir.Kamuoyona saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952640BIST