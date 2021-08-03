***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdıyaman Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Örme Kumaş Boya ve Apre Tesisi için yapmış olduğumuz başvuru neticesinde sunmuş olduğumuz proje ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda proje tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş, ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek görülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Adıyaman Valiliği tarafından Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954566BIST