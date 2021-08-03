***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 19:00
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adıyaman Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Örme Kumaş Boya ve Apre Tesisi için yapmış olduğumuz başvuru neticesinde sunmuş olduğumuz proje ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda proje tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş, ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek görülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Adıyaman Valiliği tarafından Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954566
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
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1.409
En Düşük
1.394
18:058,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,3500
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8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0622
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,9000
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10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,62
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|Önceki Kapanış
|: 486,73
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492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4039
|8,4075
|% 0,71
|
|Euro
|9,9733
|9,9853
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6634
|11,7219
|% 0,92
|
|Frank
|9,2581
|9,3139
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2353
|2,2465
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,08
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
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17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
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17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
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17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243