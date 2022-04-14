***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 13:21
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yatırım hedefleri doğrultusunda üretmekte olduğu örme kumaşın nihai tüketiciye ulaşımı sürecinde kumaşın boya ve çeşitli işlemlere tabi tutulabilmesi için 2021 Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığı boya ve apreleme tesisinin kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Tesisimiz 14.04.2022 tarihi (Bugün) itibariyle faaliyete alınmıştır. Faaliyeti başlayan tesisimiz ile hali hazırda üretilmekte olan örme kumaşının kendi bünyemizde boyanması ve gerekli işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020464
BIST
14:342.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,80
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3414,6257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3415,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0328
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:34928,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 928,50
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DAPGM
|27,14
|124.528.563
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|QUAGR
|16,96
|80.889.335
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.612.346
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,05
|58.305.912
|% 8,70
|
|ISGYO
|12,04
|7.691.140
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.381.576
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,42
|12.196.613
|% -3,46
|
|THYAO
|37,22
|3.551.577.311
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.612.346
|% 8,86
|
|GARAN
|13,68
|1.542.665.903
|% 0,29
|
|EREGL
|35,18
|1.068.928.527
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,11
|979.948.127
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.612.346
|% 8,86
|
|TSKB
|1,81
|514.588.173
|% 7,10
|
|ODAS
|2,32
|541.960.695
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,86
|790.992.059
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|973.318.008
|% 1,19
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6174
|14,6257
|% 0,22
|
|Euro
|15,9256
|15,9467
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1483
|19,2443
|% 0,34
|
|Frank
|15,5653
|15,6591
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8862
|3,9056
|% 0,16
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-0,25
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,84
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OZKGY
Yüzde 4.33 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 403, 118 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 4.33 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 403, 118 adet işlem
-
14:48OZGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 705, 667 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.54 ) 2, 770
-
14:47XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 27, 738.00 milyon TL de