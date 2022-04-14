***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırım hedefleri doğrultusunda üretmekte olduğu örme kumaşın nihai tüketiciye ulaşımı sürecinde kumaşın boya ve çeşitli işlemlere tabi tutulabilmesi için 2021 Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığı boya ve apreleme tesisinin kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Tesisimiz 14.04.2022 tarihi (Bugün) itibariyle faaliyete alınmıştır. Faaliyeti başlayan tesisimiz ile hali hazırda üretilmekte olan örme kumaşının kendi bünyemizde boyanması ve gerekli işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020464BIST