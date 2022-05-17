***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden sorunlu komitenin Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu öneri doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center N8 K:4 D:22 Bomonti - Şişli/İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıEda ÖZHANYönetim Kurulu Başkan Vkl.Hakan ÖZHANYönetim Kurulu ÜyesiDuran ÖZHANYönetim Kurulu Üyesiİrfan DEMİRYönetim Kurulu ÜyesiFehmi BULDUKYönetim Kurulu ÜyesiYüksel TOPGÜLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031029BIST