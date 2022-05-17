***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 21:02
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden sorunlu komitenin Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu öneri doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center N8 K:4 D:22 Bomonti - Şişli/İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Eda ÖZHAN
Yönetim Kurulu Başkan Vkl.
Hakan ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Duran ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi BULDUK
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel TOPGÜL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031029
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3350
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9108
En Düşük
15,5343
18:0516,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,5625
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8040
En Düşük
16,2212
18:05928,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 17,10
|Açılış
|: 928,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8719
|15,8761
|% 2,16
|
|Euro
|16,7430
|16,8027
|% 3,46
|
|Sterlin
|19,7528
|19,8518
|% 3,51
|
|Frank
|15,9174
|16,0133
|% 3,08
|
|Riyal
|4,2257
|4,2469
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-7,08
|
|Altın Gr.
|928
|928
|17,10
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,33
|