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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 21:02
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden sorunlu komitenin Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu öneri doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere  Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center N8 K:4 D:22 Bomonti - Şişli/İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı    
Eda ÖZHAN
Yönetim Kurulu Başkan Vkl.
Hakan ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Duran ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi BULDUK
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel TOPGÜL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031029


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Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,57 21,62 -0,03  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,22  
B. Petrol 112 112 -2,33  
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