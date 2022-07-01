***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 22:13
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın 29.06.2022 tarihinde yapmış olduğu pay satışından elde edilen 10.029.000 TL hasılat işlem komisyonları düşüldükten sonra tamamı şirketimizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hesaplarımıza aktarılmıştır.
İlgili tutar hakkında Eda ÖZHAN'a her hangi bir adat işlemi yapılmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040921
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0695
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0360
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,75
|Açılış
|: 974,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7632
|16,7685
|% 0,42
|
|Euro
|17,4575
|17,5005
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,2151
|20,3165
|% -0,26
|
|Frank
|17,3910
|17,4958
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4541
|4,4765
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,85
|
|Altın Gr.
|975
|975
|4,99
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.500
|6.606
|16,00
|
|Yarım
|3.181
|3.230
|8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,40
|