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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 19:31
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Son dönemde hızla artan enerji maliyetlerinin, üretimimizin sürekliliğini tehlikeye sokmaması amacıyla, Şirketimizi enerji maliyetlerimizi düşürecek farklı arayışlara ve alternatiflere yönlendirmiştir. Bu kapsamda konunun görüşüldüğü Yönetim Kurulumuzun 20.09.2022 tarihinde alınan kararı çerçevesinde Besni/Adıyaman'da bulunan fabrika binamızın çatısına Güneş Enerji Santralı kurulması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında GES'in kurulu kapasitesi 3,2 Mega Watt olacaktır. GES'in kurulum maliyeti KDV hariç 2.000.000 ABD Doları olup, tesisin inşaatına başlamasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.
Şirketimizin Adıyaman ve İstanbul'da bulunan iki üretim tesisinin Ağustos 2022 ayı toplam elektrik gideri  2.6 Milyon TL olup, Eylül ayı için açıklanan %50 oranındaki artış ile birlikte bu tutarın 3.9 Milyon TL'yi bulması beklenmektedir. Buna göre, bugünkü kurlar üzerinden GES yatırımının 12 ayda kendini ödemesi beklenmektedir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064329


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DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.682 6.793 18,00  
Yarım 3.256 3.318 19,00  
Çeyrek 1.633 1.660 9,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,59 0,30  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,17  
B. Petrol 89,88 89,88 -0,74  
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