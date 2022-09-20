***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde hızla artan enerji maliyetlerinin, üretimimizin sürekliliğini tehlikeye sokmaması amacıyla, Şirketimizi enerji maliyetlerimizi düşürecek farklı arayışlara ve alternatiflere yönlendirmiştir. Bu kapsamda konunun görüşüldüğü Yönetim Kurulumuzun 20.09.2022 tarihinde alınan kararı çerçevesinde Besni/Adıyaman'da bulunan fabrika binamızın çatısına Güneş Enerji Santralı kurulması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında GES'in kurulu kapasitesi 3,2 Mega Watt olacaktır. GES'in kurulum maliyeti KDV hariç 2.000.000 ABD Doları olup, tesisin inşaatına başlamasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.Şirketimizin Adıyaman ve İstanbul'da bulunan iki üretim tesisinin Ağustos 2022 ayı toplam elektrik gideri 2.6 Milyon TL olup, Eylül ayı için açıklanan %50 oranındaki artış ile birlikte bu tutarın 3.9 Milyon TL'yi bulması beklenmektedir. Buna göre, bugünkü kurlar üzerinden GES yatırımının 12 ayda kendini ödemesi beklenmektedir.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064329BIST