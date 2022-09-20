***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 19:31
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Son dönemde hızla artan enerji maliyetlerinin, üretimimizin sürekliliğini tehlikeye sokmaması amacıyla, Şirketimizi enerji maliyetlerimizi düşürecek farklı arayışlara ve alternatiflere yönlendirmiştir. Bu kapsamda konunun görüşüldüğü Yönetim Kurulumuzun 20.09.2022 tarihinde alınan kararı çerçevesinde Besni/Adıyaman'da bulunan fabrika binamızın çatısına Güneş Enerji Santralı kurulması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında GES'in kurulu kapasitesi 3,2 Mega Watt olacaktır. GES'in kurulum maliyeti KDV hariç 2.000.000 ABD Doları olup, tesisin inşaatına başlamasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.
Şirketimizin Adıyaman ve İstanbul'da bulunan iki üretim tesisinin Ağustos 2022 ayı toplam elektrik gideri 2.6 Milyon TL olup, Eylül ayı için açıklanan %50 oranındaki artış ile birlikte bu tutarın 3.9 Milyon TL'yi bulması beklenmektedir. Buna göre, bugünkü kurlar üzerinden GES yatırımının 12 ayda kendini ödemesi beklenmektedir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064329
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
|: 3.278
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En Düşük
3.225
18:0518,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 18,4550
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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En Düşük
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18:0518,0658
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 18,2700
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|Önceki Kapanış
|: 18,3800
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18,1051
En Düşük
18,0289
18:05986,59
En Yüksek
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|: 0,67%
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|Açılış
|: 986,59
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
994,99
En Düşük
974,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3229
|18,3559
|% 0,16
|
|Euro
|18,0269
|18,0658
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5980
|20,7013
|% -0,85
|
|Frank
|18,8830
|18,9967
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8555
|4,8799
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,50
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.682
|6.793
|18,00
|
|Yarım
|3.256
|3.318
|19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,17
|
|B. Petrol
|89,88
|89,88
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:56XU100
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17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem