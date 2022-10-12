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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 17:46
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz ticari yatırımları açısından almış olduğu başarı sonuçları pekiştirmek, insana ve doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirmek, uluslararası pazarlarda güvenilirliğini ve görünürlüğünü artırmak, müşteri portföyünü ve karlılığını genişletmek için İsviçre merkezli Tekstil ve Deri Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Derneği tarafından akredite edilmiş AITEX INSTITUTO TECNOLOLOGICO TEXTIL şirketi tarafından yapılan denetim sonucu Standart 100 by OEKO – TEX belgesini ve IOAS kuruluşundan akredite edilmiş Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu ise Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), Organik İçerik Standardı (OCS), Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS), Geri Dönüşüm İçerik Standardı (RCS) belgelerini almaya hak kazanmıştır.
Standart 100 by  OEKO – TEX etiketleri ve sertifikaları tekstil ürünleri için verilmekte ve ürün içerisinde insan sağlığı için tehlikeli herhangi bir madde bulunmadığını göstermektedir. Uluslararası düzeyde geçerli bir belge olan Ekoteks, OEKO-TEX kuruluşunun tekstil ürünleri için geliştirdiği standartları referans almaktadır. Ekoteks Belgesi, tekstil ürünlerindeki iplik, düğme vb gibi bileşenlerin zararsız olduğunu ve herhangi zararlı bir kimyasal madde içermediğini beyan etmektedir.
Global Organic Textile Standard'ı (GOTS), uluslararası alanda tanınmış bir organik tekstil standardıdır ve organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlamakta ve çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirmektedir. Global standart birliklerinin uluslararası geçerli ve gerekli kriterleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu sertifikaya sahip ürünler pazarda güvenilir bulunmakta ve ihracatları kolaylaşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071250


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