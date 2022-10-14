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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 18:31
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Yönetim kurulumuzun 14.10.2022 tarihli toplantısında
1.       Şirketimizin nihai hedefi olan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adımı daha tamamlamak adına, şirketimizin bağlı ortaklığı olan Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4.000.000 adet üretim yapacak, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği konfeksiyon tesisi kurulmasına, tahmini yatırım tutarının 48.6 Milyon TL olarak belirlenmesine,
2.       Üretim tesislerimizde kullanılan buharın tamamı doğalgaz ile üretildiğinden son dönemde artan doğalgaz fiyatları sebebiyle yükselen üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, yaklaşık 30 milyon TL yatırım tutarı olan bio enerji tesisi kurulmasına,
3.       Artan müşteri taleplerinin karşılanması ve Adıyaman Besni'de bulunan fabrika arazimizin değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul'da bulunan EVA üretim tesisimiz, ilave yatırım ile birlikte Besni'ye taşınmasına, söz konusu yatırım için planlanan yatırım tutarının yaklaşık 37,6 milyon TL olarak belirlenmesine,
4.       20.09.2022 tarihinde alınan karar ile maliyetinin 38 Milyon TL olarak kurulması kararlaştırılan Güneş Enerjisi Santrali'nin bu yatırımlar ile eş zamanlı olarak tamamlanmasına,
 
Karar verilmiştir. Söz konusu yatırımların finansmanın yapılacak nakit sermaye artırımından elde edilecek fon ile karşılanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072343


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