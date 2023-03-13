***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hasılatı 1.536.660.101 TL dir. Bu tutar içerisinden 2.993.460 TL doğrudan yurtdışına yapılan satışları 519.600.587 TL Dış Ticaret Sermaye Şirketi aracılığı ile yurtdışına yapılan satışları içermektedir. Yurtdışına yapılan satışların hasılata oranı %34 olarak gerçekleşmiştir. Detaylı bilgiler mali tablolarımızın dipnot kısımlarında verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123661BIST