***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN 11.08.2023 tarihinde yapmış olduğu 8.840.998 adet pay satışına istinaden 30.549.000 TL tutarı nemalandırılmadan, Şirketin yatırımlarında ve işletmesinde kullanılmak üzere Şirket hesaplarına aktarmıştır. Eda ÖZHAN' ın nemalandırma yapılmaksızın şirketimize aktardığı tutarlardan toplam alacağı 77.529.451 TL ye ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187528BIST