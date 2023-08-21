***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 11:10
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN 11.08.2023 tarihinde yapmış olduğu 8.840.998 adet pay satışına istinaden 30.549.000 TL tutarı nemalandırılmadan, Şirketin yatırımlarında ve işletmesinde kullanılmak üzere Şirket hesaplarına aktarmıştır. Eda ÖZHAN' ın nemalandırma yapılmaksızın şirketimize aktardığı tutarlardan toplam alacağı 77.529.451 TL ye ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187528
BIST
'
14:037.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 139,72
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0327,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0961
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0329,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:031.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MTRKS
|55,00
|28.962.702
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|904.326.059
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.438.713
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.147.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.781.076
|% -4,27
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|THYAO
|254,40
|6.115.527.034
|% 1,19
|
|TUPRS
|134,30
|5.208.034.181
|% 5,75
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,58
|3.214.809.368
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,97
|686.229.009
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,41
|2.666.985.211
|% -3,08
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,03
|769.657.561
|% 4,79
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1589
|27,1650
|% 0,36
|
|Euro
|29,6461
|29,6653
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,5116
|34,6847
|% 0,42
|
|Frank
|30,7386
|30,9237
|% 0,55
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.361
|11.533
|37,00
|
|Tam
|11.124
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.579
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,75
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 145, 77 artarak (% 1.80 ) 8, 227
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, YKBNK, TTKOM
-
14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BRMEN, CMENT
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, TUPRS
-
14:18XU100
Endeks 7, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 83, 296.00 milyon TL de