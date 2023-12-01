***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın bağlı ortaklığı olan, Adıyaman fabrika yerleşkemizde kurulumuna başlanan ve hazır giyim alanında konfeksiyon üretimi yapacak olan Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.12.2023 itibariyle üretim faaliyetine başlamıştır. Devreye giren tesisimizin kapasite kullanımı tam seviyeye ulaştığında yıllık 850 milyon TL hasılat gerçekleşmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221630BIST