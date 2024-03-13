***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 18:52
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan 25 milyon TL nominal değerli tahsisli sermaye artırımımıza ilişkin olarak, söz konusu payları satın alma taahhüdü veren Yönetim Kurulu Başkanımız ve ana hissedarımız Sayın Eda Özhan, tahsisli sermaye artırım tutarı olan 25 milyon TL nominal değerli payları 5,66 TL'den az olmayacak şekilde satın almak için muvafakat verdiğini, bugünkü tarihli yazısı ile SPK'ya bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258603
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
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|Önceki Kapanış
|: 9.069
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8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1307
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.242,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 16,95
|Açılış
|: 2.242,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0878
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1681
|35,1808
|% 0,37
|
|Sterlin
|41,6395
|41,8482
|% -0,41
|
|Frank
|37,0492
|37,2349
|% -0,55
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,92
|% 0,66
|
|Platin
|939,08
|940,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,02
|1.064,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,31
|83,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,50
|2.172,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
-
17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
-
17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR