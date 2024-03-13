***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan 25 milyon TL nominal değerli tahsisli sermaye artırımımıza ilişkin olarak, söz konusu payları satın alma taahhüdü veren Yönetim Kurulu Başkanımız ve ana hissedarımız Sayın Eda Özhan, tahsisli sermaye artırım tutarı olan 25 milyon TL nominal değerli payları 5,66 TL'den az olmayacak şekilde satın almak için muvafakat verdiğini, bugünkü tarihli yazısı ile SPK'ya bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258603BIST