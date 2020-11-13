***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 4.000.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 13/11/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Elde edilen fon artarak devam eden pandemi (Covid-19) etkisiyle daralması beklenen piyasalarda mevcut likit pozisyonunu ve nakit akışını arttırmak, belirsizlikler karşısında şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut yatırımların devam etmesini sağlamak için Şirkete aktarılarak 2 yıl boyunca şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu süreç zarfında ilgili tutar için herhangi bir nemalandırma talebim olmayacağını ve ilgili tutarı 2 yıl boyunca Şirketten geri çekmeyeceğimi taahhüt ederim. 2 yıl içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması halinde Şirkete aktarılan tutar sermaye ödeme borcuna mahsup edilebilecektir.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.SaygılarımlaEDA ÖZHANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888532BIST