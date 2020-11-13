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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

13.11.2020 19:02
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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Pay Satış Bilgi Formu

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Açıklamalar

   Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 4.000.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 13/11/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Elde edilen fon artarak devam eden pandemi (Covid-19) etkisiyle daralması beklenen piyasalarda mevcut likit pozisyonunu ve nakit akışını arttırmak, belirsizlikler karşısında şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut yatırımların devam etmesini sağlamak için Şirkete aktarılarak 2 yıl boyunca şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu süreç zarfında ilgili tutar için herhangi bir nemalandırma talebim olmayacağını ve ilgili tutarı 2 yıl boyunca Şirketten geri çekmeyeceğimi taahhüt ederim. 2 yıl içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması halinde Şirkete aktarılan tutar sermaye ödeme borcuna mahsup edilebilecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.
 
Saygılarımla
      
EDA ÖZHAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888532


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