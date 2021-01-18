***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
18.01.2021 18:51
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 5.749.400 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 13/11/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 15.01.2020 tarihinde ise tescil edilen bedelsiz sermaye artırımı işlemi ile Şirket sermayesinin 38.000.000 TL olmasından dolayı başvuru revize edilmiştir.
Elde edilen fon artarak devam eden pandemi (Covid-19) etkisiyle daralması beklenen piyasalarda mevcut likit pozisyonunu ve nakit akışını arttırmak, belirsizlikler karşısında şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut yatırımların devam etmesini sağlamak için Şirkete aktarılarak 2 yıl boyunca şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu süreç zarfında ilgili tutar için herhangi bir nemalandırma talebim olmayacağını ve ilgili tutarı 2 yıl boyunca Şirketten geri çekmeyeceğimi taahhüt ederim. 2 yıl içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması halinde Şirkete aktarılan tutar sermaye ödeme borcuna mahsup edilebilecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.
Saygılarımla
EDA ÖZHAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903111
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,23
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4791
|% 0,27
|
|Euro
|9,0331
|9,0473
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,1298
|10,1806
|% 0,28
|
|Frank
|8,3636
|8,4140
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9878
|1,9978
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|12,02
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
-
17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
-
17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem