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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

24.05.2021 19:32



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Pay Satış Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı Eda ÖZHAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı kendisine ait payların satışına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebi ile ilgili olarak Şirketimize yaptığı bilgilendirme aşağıdadır.
Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15'ine tekabül eden 5.700.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 24/05/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Bu pay satışından elde edilecek fon ile, Şirketimizin 2020 Ekim ayında aktifine kaydettiği ve 2020 Aralık ayında faaliyete geçirilen Adıyaman/Besni Organize Sanayi Bölgesindeki örme kumaş üretim tesisi için yapılan yatırımların tamamlanarak, 25.02.2021 tarihinde KAP' da kamuoyu ile paylaşılan ve 2021 Ekim ayında tamamlanması planlanan kumaş boya ve apreleme tesisi için yapılacak olan yatırım finansmanının sağlaması ile birlikte Pandemi etkisiyle piyasalardaki belirsizlikler karşısındaki likit pozisyonunu sağlamlaştırarak işletme sermayesinin güçlendirilmesi  amaçlanmaktadır. Bu süreç zarfında ilgili tutar için herhangi bir nemalandırma talebim olmayacağını ve ilgili tutarı 2 yıl boyunca Şirketten geri çekmeyeceğimi, pay satışından elde edeceğim fon ile Şirketin ilerde gerçekleştireceği tahsisli sermaye artışına katılacağımı ve buna göre, elde edeceğim satış hasılatı tutarına karşılık gelecek pay satın alacağımı, tahsisli sermaye artırımında birim pay satış fiyatının sattığım pay satışlarının ortalama satış fiyatından az olmamak üzere belirlenmesini beyan ve taahhüt ederim.
 
      
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937613


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